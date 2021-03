Roma: Raggi, città cambia nel tempo, residenti partecipino con idee e consigli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, riferisce di un incontro con una coppia di anziani nel quartiere Statuario-Capannelle e sottolinea la necessità di coinvolgere i residenti nei processi di cambiamento della città. "Durante un sopralluogo in un parco nel quartiere Statuario-Capannelle, ho conosciuto una coppia che vive a Roma da quasi cinquanta anni - racconta Raggi -. In tutto questo tempo hanno visto il quartiere in cui abitano trasformarsi. La signora Aurora mi ha raccontato che quando negli anni ’70 andava a prendere il treno per raggiungere la scuola in cui insegnava, non vedeva tutti i palazzi che vede oggi, né il verde dei parchi così ben curato. Quando l’ho incontrata era insieme al marito, un ex ufficiale dell’aeronautica: mi hanno detto di essere contentissimi di vedere il parco di via del Calice così ben tenuto. Io ero lì per seguire la piantumazione di alcuni dei 2.500 alberi che metteremo a Roma quest’anno. Un bel momento che mi ha portato indietro nel tempo. Proprio qui davanti, infatti, hanno abitato i miei nonni: quando ero bambina andavo spesso a trovarli e passeggiavo per quelle vie. Questo quartiere, questa città sono cresciuti, si sono evoluti. È affascinante pensare a come i luoghi cambino nel tempo. Ed è bello sentirsi parte di questo cambiamento. Noi tutti cittadini possiamo e dobbiamo partecipare al miglioramento di Roma - sottolinea -, con idee, consigli, progetti grandi e piccoli". (Rer)