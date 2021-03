Pd: Bonaccini, io segretario? Aiuto Letta a risolvere problemi di italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando ci sarà il congresso parleremo di congresso". Ha tagliato corto Stefano Bonaccini sull'ipotesi che si presenti come segretario del Partito democratico. "Lo dicevo mesi fa che parlare di congresso con questi problemi era da marziani", ha aggiunto il governatore dell'Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni nel corso di "Mezz'ora in più" su Rai3. "Ora serve dare una mano al segretario Letta per risolvere i problemi degli italiani, di cosa farà Bonaccini non importa a nessuno, neanche a me", ha concluso.(Rin)