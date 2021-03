© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione con le Regioni di domani "non ci sarà Draghi, ma la ministra Gelmini, il generale Figliuolo e il capo della Protezione civile Curcio. Mentre nei prossimi giorni incontreremo il ministro Franco" per parlare di Recovery. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini nel corso di "Mezz'ora in più" su Rai3.(Rin)