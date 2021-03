Covid: Coldiretti, pass Ue salva turismo straniero da buco di 27 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arrivo per l’estate del passaporto vaccinale Ue salva il turismo straniero in Italia che ha subito un buco di circa 27 miliardi nelle spese dei viaggiatori dall’estero che sono crollate del 61 per cento nel 2020 rispetto all’anno precedente, toccando il minimo da almeno venti anni. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati di Bankitalia in riferimento all’arrivo entro 2 o 3 mesi del primo passaporto sanitario europeo mostrato dal capo del task force Ue per i vaccini Thierry Breton. (segue) (Com)