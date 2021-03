Covid: Coldiretti, pass Ue salva turismo straniero da buco di 27 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una svolta - sottolinea la Coldiretti in una nota - per salvare il turismo estivo dopo che sei viaggiatori stranieri su dieci (59 per cento) hanno dovuto rinunciare a venire in Italia nel 2020 per un totale di 57 milioni di turisti bloccati alle frontiere dall’emergenza. E nel lockdown di Pasqua è praticamente azzerato anche quello nazionale con un italiano su tre (32 per cento) che aveva programmi di viaggio per vacanze, gite fuori porta o visite a parenti e amici durante le feste di Pasqua e Pasquetta. L’assenza di stranieri in Italia grava sull’ospitalità turistica nelle mete più gettonate che risentono notevolmente della loro mancanza anche perché i visitatori da paesi europei hanno tradizionalmente una elevata capacità di spesa. Ad essere penalizzate sono state soprattutto le città d’arte, che sono le storiche mete del turismo dall’estero, ma anche gli oltre 24 mila agriturismi nazionali dove gli stranieri in alcune regioni secondo Campagna amica rappresentano tradizionalmente oltre la metà degli ospiti. (segue) (Com)