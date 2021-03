Covid: Coldiretti, pass Ue salva turismo straniero da buco di 27 miliardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancanza di vacanzieri si trasferisce a valanga sull’insieme dell’economia per le mancate spese per alloggio, alimentazione, trasporti, divertimenti, shopping e souvenir. Non è un caso che nel 2020 a far registrare il risultato più negativo nei consumi - continua la Coldiretti - sono stati gli alberghi ed i ristoranti con un calo del 40,2 per cento seguiti dai trasporti che si riducono del 26,5 per cento e dalle spese per ricreazione e cultura che scendono del 22,8 per cento. Il cibo infatti - conclude la Coldiretti - è diventato la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circa un terzo della spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche. (Com)