Covid: Cambiamo, prepariamo Paese al futuro, subito roadmap per riaperture

- "Mantenere la sicurezza e tenere sotto controllo i contagi mentre accelera il piano vaccinale è un obbligo. Ma quella di chiudere e poi vediamo è una ricetta miope. Occorre fin da subito preparare un percorso che dia certezze ai cittadini e agli operatori economici sulle riaperture e sulle attività sociali". È quanto afferma in una nota l’esecutivo nazionale di Cambiamo. "Come giustamente affermato dal presidente Toti ripercorrere pedissequamente la strada dell’anno scorso non ha senso. Ora ci sono i vaccini ed è fondamentale riaccendere la speranza negli italiani abbandonando pigrizie mentali o rigidità ideologiche. Subito dopo Pasqua è opportuno discutere con serietà e fuori da improvvisazioni come far ripartire il Paese, stabilendo date e regole precise che coniughino sicurezza, salute, garanzie, opportunità economiche. Un’azione ad ampio raggio che è più che mai necessaria. Come partito e gruppi parlamentari - conclude la nota - ci impegniamo a definire proposte specifiche in questa direzione attivando tutti gli strumenti anche legislativi che sarà necessario". (Com)