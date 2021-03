Roma: Raggi, grazie a polizia locale per controlli, invito a rispettare norme anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ringrazia la polizia locale di Roma per le attività di controllo e invita la cittadinanza a rispettare le norme anti Covid. In un post su Facebook Raggi spiega: "La nostra polizia locale, anche durante questo weekend di zona rossa, ha svolto la sua importantissima attività di controllo e prevenzione sul nostro territorio. Sono state oltre 90 le sanzioni per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute pubblica. Venerdì notte gli agenti sono intervenuti in un pub del centro storico - ha ricordato Raggi - dove era in corso una festa, e ieri sera la stessa situazione è stata riscontrata all’interno di un Bed&breakfast nel quartiere Monti. Le pattuglie hanno eseguito controlli per verificare l’osservanza delle misure anti contagio su tutto il territorio: sono stati oltre 300 i veicoli controllati e particolare attenzione è stata riservata alla vigilanza nei parchi e nelle ville storiche della nostra città, anche con l’ausilio degli agenti in bicicletta. Sono state svolte inoltre capillari verifiche sulle attività commerciali e i minimarket. In zona Casilina, uno di questi esercizi è stato chiuso: all’interno sono stati trovati 15 clienti che bevevano alcolici. Il titolare e tutti i presenti sono stati sanzionati.Ringrazio- conclude Raggi - i nostri agenti della polizia locale di Roma Capitale e rinnovo il mio invito a rispettare le regole evitando di creare assembramenti. Non abbassiamo la guardia e insieme potremo tornare il prima possibile alla normalità". (Rer)