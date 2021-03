© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre "vincere la sfida della produzione nazionale" dei vaccini, "magari avvenisse in pochi mesi". Lo ha detto il governatore dell'Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, nel corso di "Mezz'ora in più" su Rai3. Produrre in Italia "nei prossimi anni farà la differenza".(Rin)