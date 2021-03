Bolivia: governo, allarme Usa su stato di diritto è prova di indebita ingerenza in affari interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole con cui il governo Usa ha tacciato come "antidemocratico" il comportamento della giustizia in Bolivia sono "infelice" manifestazione di "ingerenza" che in nulla aiuta a sviluppare una relazione rispettosa tra i due paesi. Lo scrive il ministero degli esteri della Bolivia in una nota emessa poche ore dopo quella del segretario di Stato, Antony Blinken. La Paz "manifesta la sua preoccupazione perché questo tipo di pronunciamenti sono una infelice prova di ingerenza negli affari interni, non contribuiscono a sviluppare una relazione di mutuo rispetto tra i nostri Stati", si legge nella nota che accusa Washington di aver espresso i suoi giudizi sulla base di informazioni "non oggettive" finendo per "attentare proprio alle istituzionali che intende difendere". (segue) (Brb)