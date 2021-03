Germania: sondaggio, 30 per cento cittadini considera ministro Salute responsabile carenza di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi il 30 per cento dei cittadini tedeschi ritiene che il ministro della Salute, Jens Spahn, sia responsabile della carenza di vaccini contro il Covid-19 in Germania. È quanto emerge da un sondaggio del quotidiano "Welt am Sonntag", secondo cui il 29 per cento degli intervistati attribuisce la colpa a Spahn e un altro 26 per cento alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. In particolare, la metà dei tedeschi intervistati ritengono che il ministro della Salute debba rassegnare le sue dimissioni. Interpellati sull'operato della cancelliera tedesca Angela Merkel, solo il 14 per cento degli intervistati l'ha accusata di essere responsabile della carenza di vaccini, il 15 per cento non ha ritenuto responsabile nessuno dei tre e il 16 per cento non ha dato una risposta definitiva. Il sondaggio è stato condotto la scorsa settimana tra oltre 1.200 cittadini adulti. Dall'inizio della campagna di vaccinazioni, alla fine di dicembre, in Germania 12,3 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose e 8,6 milioni anche la seconda, cifra che rappresenta il 4,5 per cento della popolazione tedesca. (Geb)