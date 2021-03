Sanità: ministero, indetto bando da 3 milioni per ricerca su endometriosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 marzo 2021 ricorre la Giornata mondiale dell’endometriosi, istituita nel 2014 per porre l’attenzione su una malattia fortemente invalidante per le donne che ne soffrono. Per l’occasione sarà illuminata di giallo la facciata della sede del ministero della Salute di Lungotevere Ripa. Al fine di valutarne l’incidenza e analizzarne i meccanismi di patogenesi, è stato indetto - riferisce una nota del dicastero - un bando di ricerca sull’endometriosi nel territorio nazionale, rivolto a tutti i ricercatori che operino in enti afferenti al Servizio sanitario nazionale (destinatari istituzionali sono le Regioni e le Province autonome, Istituto superiore di sanità, Inail, Agenas, Istituti zooprofilattici sperimentali e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati). A questo scopo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il decreto del 22 marzo 2021, con cui autorizza la spesa di 3 milioni di euro ripartiti sugli esercizi finanziari 2021-2022-2023. I progetti di ricerca dovranno produrre risultati trasferibili in tempi brevi e avere un esplicito orientamento applicativo. (segue) (Com)