Sanità: ministero, indetto bando da 3 milioni per ricerca su endometriosi (2)

- "In questi anni ho preso particolarmente a cuore il tema della salute della donna e il problema dell'endometriosi, su cui ho lavorato a lungo, già nel mio precedente ruolo di presidente della commissione Igiene e Sanità del Senato, promuovendo migliori diagnosi e trattamenti e impegnandomi per l’istituzione del Fondo nazionale per la ricerca e le cure per l'endometriosi. Convinto sostenitore dell’importanza della ricerca, da membro del governo ho quindi promosso il bando di ricerca sull'endometriosi e, in occasione della Giornata mondiale, su mia richiesta, il ministero della Salute sarà illuminato di giallo, per richiamare, ancora una volta, l'attenzione sul tema e sui progressi che stiamo ottenendo a beneficio delle donne nonché in favore della ricerca in sanità". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. (segue) (Com)