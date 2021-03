Roma: Figliomeni (Fd'I), accesso atti a consiglio ingegneri su membro staff assessore bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni, ha presento una richiesta di accesso agli atti presso il consiglio nazionale degli ingegneri "per verificare se Cristiano Battaglini, collaboratore dell'assessore al bilancio Gianni Lemmetti (beneficiario di tre delibere con stipendio aumentato fino a 91.000 euro), abbia sostenuto e superato l'esame di abilitazione e sia iscritto nell'albo degli Ingegneri visto che nei curricula spesso viene anche citata attività di progettazione". In una nota Figliomeni spiega: "Abbiamo anche chiesto al segretario generale e al dipartimento personale se è stata verificata la qualifica di ingegnere, che viene richiamata in tutti gli atti amministrativi, note assessorili, delibera e contratto di assunzione, anche perché, qualora dovesse non esserci il titolo professionale, la legge prevede anche specifiche sanzioni penali". (segue) (Com)