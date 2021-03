Roma: Figliomeni (Fd'I), accesso atti a consiglio ingegneri su membro staff assessore bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra l'altro - sottolinea il consigliere capitolino di Fd'I -, dagli audio della cabina di regia sul Centro carni infarciti anche con parolacce irripetibili, non vorremmo che gli uffici fossero stati indotti in errore dallo stesso assessore Lemmetti che, pensando a un progetto da fare con Amazon, così lo presenta: 'per dare a Cesare quello che è di Cesare, l'idea iniziale delle prime riunioni del centro logistico sul centro carni, è dell'ingegner Battaglini, quindi io lo promuoverei a curare questa attività'. Ascoltando gli audio di quattro anni di riunioni inconcludenti su tale cespite di Ama abbiamo compreso del perché si è cercato di non consegnare la documentazione che avevo richiesto e che - conclude Figliomeni -testimonia l'assoluta incapacità della giunta Raggi a gestire la cosa pubblica". (Com)