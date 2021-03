Milano: De Corato, ambulanza della Croce Maria Bambina incendiata nella notte a Linate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sabato notte ignoti hanno incendiato un'ambulanza della Croce Maria Bambina in servizio per il 118, in via Fantoli, zona Linate". Lo denuncia in una nota l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia e consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano, Riccardo De Corato, sottolineando com si tratti dell'"ennesimo episodio ai danni di mezzi di soccorso a Milano, il più grave risale al 23 marzo, appena cinque giorni fa, con il rogo della sede della Sos Lambrate in via Giovanni Antonio Amadeo". "È un'escalation di atti vili che arriva a pochi giorni dalla candidatura di medici, infermieri e operatori sanitari italiani al Premio Nobel per la Pace 2021 per l'impegno profuso durante l'anno di pandemia da Covid-19. Ebbene, mentre si riconosce il valore e il sacrificio del personale sanitario italiano, a Milano si incendiano le ambulanze", osserva De Corato, che si chiede: "Che cosa sta succedendo? Che matrice hanno questi vili attentati? Questura e Prefettura si occupino con determinazione di ciò che sta accadendo". (Com)