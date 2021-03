Egitto: perdite di circa 14 milioni di dollari al giorno per ostruzione canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto sta perdendo circa 14 milioni di dollari al giorno a causa del blocco del Canale di Suez mentre continuano gli sforzi per rimettere a galla il portacontainer bloccato. Lo ha detto il capo dell'Authority del Canale di Suez, Osama Rabie, all'emittente televisiva nazionale "Extra". "Stiamo parlando approssimativamente di questa cifra", ha detto Rabie, quando gli è stato chiesto se conferma la stima delle perdite. Il funzionario ha osservato che il presidente Abdel Fattah Sisi sta monitorando personalmente la situazione su base quotidiana e condivide le sue opinioni e suggerimenti. Parlando degli sforzi in corso per sbloccare il canale, Rabie non ha confermato che si arriverà allo scarico di container dalla mega-nave. "Se il primo e il secondo scenario falliscono, dovremmo pensare al terzo scenario. Il terzo scenario proposto è quello di schierare attrezzature in modo che, se necessario, scaricare il carico dalla nave per facilitare l'operazione", ha affermato. Il Canale di Suez è stato bloccato da martedì, quando la nave portacontainer da 224 mila tonnellate, Ever Given, si è arenata durante il suo viaggio dalla Cina ai Paesi Bassi. Sono stati fatti diversi tentativi per spostarlo e la nave si è persino mossa venerdì. A partire da sabato, oltre 320 navi erano in coda nella zona per passare.(Res)