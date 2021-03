Energia: Blinken, è un peccato che il gasdotto Nord Stream 2 sia diventato fonte di divisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti vogliono che i loro alleati comprendano la loro posizione sul gasdotto Nord Stream 2, destinato a trasportare il gas dalla Russia all'Europa, ed è "un peccato" che il progetto sia diventato un punto controverso. Lo ha detto alla "Cnn" il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "Volevamo solo assicurarci che non ci fossero ambiguità nella nostra posizione, che i nostri amici e partner ci capissero", ha detto Blinken, aggiungendo che "è davvero un peccato che il gasdotto sia in qualche modo una fonte di divisione". Washington ha ripetutamente mostrato la sua contrarietà al progetto e ha imposto sanzioni contro le aziende che vi sono coinvolte. Questa settimana lo stesso Blinken ha dichiarato di aver avvertito il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas sulla possibilità di imporre sanzioni se la costruzione o la certificazione del gasdotto Nord Stream 2 dovesse essere completata. "Gli ho detto che continueremo a monitorare il completamento della costruzione o la certificazione del gasdotto. Se ciò accadrà, decideremo se imporre sanzioni", ha detto Blinken nel corso di una conferenza stampa al termine di un incontro con Maas avvenuto a margine della riunione della Nato a Bruxelles. "Abbiamo veri disaccordi riguardo al Nord Stream 2, ma non permetteremo che questo interferisca con il nostro lavoro congiunto su varie questioni che causano preoccupazione ai cittadini dei nostri Paesi", ha aggiunto Blinken. (segue) (Nys)