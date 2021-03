Energia: Blinken, è un peccato che il gasdotto Nord Stream 2 sia diventato fonte di divisione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del colloquio non è stata raggiunta nessuna convergenza tra Germania e Stati Uniti sulla questione del Nord Stream 2. A comunicare l'esito del colloquio sono stati sia il ministero degli Esteri di Berlino sia il dipartimento di Stato di Washington. Blinken ha ribadito che il Nord Stream 2 “contraddice gli obiettivi della politica energetica dell'Ue”, ossia una maggiore indipendenza dalle importazioni di idrocarburi dalla Russia. Allo stesso tempo, ha avvertito il segretario di Stato degli Usa, il gasdotto ha “il potenziale per minare gli interessi dell'Ucraina, della Polonia e di altri Stati partner o alleati”. Blinken ha poi sottolineato che il governo degli Stati Uniti è obbligato per legge del Congresso a imporre sanzioni alle società che partecipano al progetto Nord Stream 2. A sua volta, Maas ha affermato che “nessuno potrebbe essere interessato a una tracollo industriale sui fondali del Mar Baltico”, che si avrebbe con lo stop al gasdotto. Per il ministro degli Esteri tedesco, quando sarà pronta, l'infrastruttura creerà “per lo meno una dipendenza reciproca” tra la Russia e i Paesi dell'Ue che rifornisce. A ogni modo, né la Germania né gli Stati Uniti intendono far sì che la questione pesi sulle loro relazioni. (Nys)