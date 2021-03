Spagna: elezioni Madrid, Almeida (Pp), con Ayuso equità tra lotta pandemia ed economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I madrileni valutano positivamente la gestione delle presidente del Partito popolare (Pp) spagnolo, Isabel Diaz Ayuso, perché ha raggiunto un equilibrio tra la lotta contro la pandemia e il mantenimento dell'attività economica. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Mundo" il sindaco di Madrid e portavoce nazionale del Pp, Jose Luis Martinez-Almeida, evidenziando che la regione non ha avuto dati peggiori di altre comunità autonome che hanno adottato altre misure. In merito alle elezioni regionali anticipate del 4 maggio prossimo convocate dalla presidente uscente e candidata del Pp, Ayuso, Martinez-Almeida ha dichiarato di "non aver dubbi" che sarà una "campagna elettorale sporca" dato che dal primo ministro, Pedro Sanchez, "possiamo aspettarci tutt'altro che una campagna pulita a Madrid". Il portavoce del Pp si è poi detto "dispiaciuto" per parole del vicepremier dimissionario, Pablo Iglesias che quando ha affermato che le Ayuso finirà in prigione e la destra è "criminale". Secondo Martinez-Almeida, "i cittadini non meritano di avere nelle istituzioni persone che fanno questo tipo di discorsi" ed il 4 maggio "sarà la fine della vita politica di Iglesias" che correrà per la presidenza con Unidas Podemos. Nel commentare un eventuale accordo con il partito di estrema destra Vox per formare la giunta regionale, il sindaco di Madrid ha evidenziato che "non si può pensare a governi di coalizione in questo momento" e per questo motivo "Madrid ha bisogno che il Pp abbia la più grande maggioranza possibile". (Spm)