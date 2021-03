Donne: Dadone, su parità c'è ancora tanto da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le reazioni al post pubblicato per la giornata della donna "sono la dimostrazione del fatto che quello che ho scritto è vero", per la parità di genere "c’è ancora molto da fare, ci sono tanti stereotipi". Lo ha detto ad "Agenda" su Skytg24, la ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone. "Il fatto ad esempio - ha proseguito - che si sia parlato non di quello che rappresentano le scarpe rosse, ma che i piedi fossero sulla scrivania, o che si sia parlato della mia felpa e dei miei capelli e non del tema del cognome materno per i figli è la dimostrazione che abbiamo un confine all’interno del quale possiamo muoverci, però se ci si muove fuori dai paradigmi imposti da una società di un certo tipo, poi si apre una discussione surreale. La discussione si sposta su tutt'altro".(Rin)