- Il Next Generation Eu punta sulla transizione ecologica e sull’innovazione digitale un fatto che "proietta l'Italia verso il mondo dei ragazzi, quello che dobbiamo fare in più è il passaggio culturale verso le nuove organizzazioni del lavoro, il riconoscimento di nuove professioni. Di risorse destinate ce ne sono". Lo ha detto ad "Agenda" su Skytg24, il ministro per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone. (Rin)