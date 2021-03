Giovani: Dadone, manca connessione tra scuola e mondo del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che manca principalmente è un orientamento. Se, per una carenza di connessione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, i ragazzi non sanno quali siano le professioni ricercate nel mondo del lavoro, è poi difficile andare a formarsi". Lo ha detto ad "Agenda" su Skytg24, la ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone. "Abbiamo chiamato a raccolta 30 Ceo - ha aggiunto - di alcune delle più grandi aziende italiane e internazionali per creare all’interno di una piattaforma web gratuita, degli spazi nei quali i grandi manager, ma non solo, possano raccontare il loro percorso di studi e le professionalità svolte nella vita, in cui possano orientare i ragazzi per capire quali sono le offerte del mondo del lavoro, a dare un’idea di quelle che sono le nuove professionalità. Penso ad esempio al fatto - ha continuato - che le ragazze non siano spinte a scegliere le discipline Stem. Questo è anche dettato da un fattore culturale. Non sanno che nelle discipline scientifiche c’è un lato umano che molto spesso non viene valorizzato". (Rin)