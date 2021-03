Libia: vertice Kubis-Haftar a Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale libico, Khalifa Haftar, ha incontrato ieri sera il capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, nella sua sede a Rajma, fuori Bengasi, nell'est della Libia. Secondo fonti dei media locali, vicini a Haftar, entrambe le parti hanno discusso i modi per sostenere il processo politico che porta alle elezioni, che si terranno verso la fine di quest'anno. Hanno anche discusso della necessità per il governo di unità nazionale di accedere pienamente a tutti i territori libici, dello scioglimento delle milizie armate e della rapida uscita dei mercenari dal paese. (Res)