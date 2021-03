Libia: Dabaiba forma comitato per studiare rimozione sussidi carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdul Hamid al-Dabaiba, ha emesso la decisione di formare un comitato ministeriale per redigere una proposta per revocare i sussidi per il carburante e sostituirli con un sostegno monetario. Secondo il decreto numero 7 del nuovo governo, il comitato formato sarà presieduto dal ministro dell'Economia Mohammed al-Lahwij. A sua volta, l'uomo d'affari libico Hosni Bey ha espresso il suo sostegno alla rimozione dei sussidi per il carburante e alla loro sostituzione con sussidi in denaro dati al cittadino, indicando che risparmierebbe più di un miliardo e 300 milioni di dollari dal bilancio dello Stato. (Lit)