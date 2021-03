Milano: ubriaco in piazza Napoli con gli amici durante il coprifuoco, scaglia il cellulare contro i carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte a Milano, nell’ambito dei servizi per garantire il rispetto delle normative anti-covid, i carabinieri del nucleo Radiomobile alla fermata Atm di piazza Napoli hanno notato cinque ragazzi che si intrattenevano in strada, violando il divieto di circolazione in orario notturno. Nel corso delle procedure di identificazione uno dei giovani, un 29enne italiano residente a Legnano, in evidente stato di ubriachezza, ha apostrofato con insulti i militari e ha scagliato contro di loro il proprio telefono cellulare, senza riuscire però a colpirli. A seguito di perquisizione personale, il 29enne è stato trovato in possesso di un cacciavite da 13 centimetri, che è stato sottoposto a sequestro. L’uomo è quindi stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, mentre tutti e cinque sono stati sanzionati per la violazione delle normative previste per il contenimento del Covid-19. (segue) (Rem)