Milano: ubriaco in piazza Napoli con gli amici durante il coprifuoco, scaglia il cellulare contro i carabinieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle notti del 27 e del 28 marzo in via Monreale, in viale Fulvio Testi, in via Cartesio e in via De Gasperi, nel corso di mirati posti di controllo finalizzati alla verifica del rispetto delle normative anti-contagio e alla prevenzione delle “stragi del sabato sera”, i carabinieri del nucleo Radiomobile hanno sanzionato per la violazione delle norme per il contenimento della pandemia e denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza numerosi automobilisti, a cui è stato accertato un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti. In particolare gli operanti hanno fermato un 32enne, di origini straniere ma nato in Italia, residente a Milano con tasso alcolemico pari a 1,74 g/l; un 50enne italiano, residente a Desenzano del Garda (Bs), con tasso alcolemico di 1,84 g/l; un italiano 25enne residente a Milano con 1,86 g/l e infine un 24enne, di origini straniere ma nato in Italia e residente a Milano, con tasso alcolemico pari a 2,15 g/l.(Rem)