Covid: Lamorgese, italiani responsabili, ma ora serve scatto in più

- "Serve uno scatto in più per una maggior responsabilità individuale". Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese a "Il caffè della domenica" su Radio24. I controlli "ci saranno, ma va detto gli italiani si stanno comportando in maniera responsabile, basta dire che su otto milioni di persone controllate i sanzionati sono 100 mila", ha reso noto la ministra per poi aggiungere che "non è questo il momento di mollare perché stiamo per far arretrare la diffusione del virus grazie ad una campagna imponente di vaccini".(Rin)