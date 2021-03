Covid: festa in casa a Milano, nove studenti universitari sanzionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, intorno all’1.30, i carabinieri del nucleo Radiomobile di Milano sono intervenuti in via Walter Tobagi, alla Barona, dove era stata segnalata una festa privata in abitazione. Entrati nell’appartamento i militari hanno accertato la presenza i nove persone che stavano ascoltando musica ad alto volume. Dei partecipanti alla festa, tutti studenti universitari di età compresa tra i 19 ed i 21 anni, solo un 19enne, il figlio dei proprietari di casa, è risultato residente nell’appartamento, mentre i restanti otto sono domiciliati altrove. Tutti i giovani sono quindi stati identificati e sanzionati per la violazione delle norme di contenimento del Covid-19.(Rem)