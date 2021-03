Roma: divelto monumento Walter Rossi, in corso accertamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danneggiato il monumento intitolato a Walter Rossi, giovane militante di Lotta Continua. La statua è stata divelta. Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno recuperata una parte dell'opera che si trova in questo momento presso gli uffici di via del Falco. Sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Avvisata per quanto di competenza la Questura di Roma e la sovrintendenza capitolina. (Rer)