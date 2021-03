Migranti: Lamorgese, meccanismo ricollocazione riparta da Accordo di Malta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di migranti "certamente i nostri partner principali" sono Francia e Germania, e con i loro ministri "ho rapporti continui e frequenti", però "è necessario mettere a punto un meccanismo di solidarietà per la ricollocazione dei migranti che riparta dall'Accordo di Malta". Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese a "Il caffè della domenica" su Radio24. Occorre "far riferimento a quell'intesa che è stata molto importante" perché "una parte di Paesi Ue, circa dieci, hanno aiutato l'Italia e dato quote per la ricollocazione", ha spiegato Lamorgese. (Rin)