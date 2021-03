Milano: scalava chilometri alle auto usate, venditore denunciato per tentata frode   

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva in vendita auto usate con un chilometraggio dichiarato sensibilmente più basso rispetto a quello reale. Per questo motivo è stato denunciato per tentata frode nell'esercizio del commercio il proprietario di una rivendita in viale Misurata, a cui sono state sequestrate in totale undici auto: due penalmente e nove amministrativamente, poiché lasciate in sosta su strada prive della copertura assicurativa. Il Nucleo antiabusivismo della Polizia locale è intervenuto il 22 marzo scorso a seguito di diverse segnalazioni presso un rivenditore d'auto ritenuto responsabile di scalare fraudolentemente i chilometri delle auto usate proposte in vendita e di utilizzare gli spazi per la sosta delimitati dalle strisce blu per parcheggiare le vetture. Accertata la presenza di nove auto lasciate in sosta su strada, intestate al rivenditore e prive di regolare copertura assicurativa, gli agenti hanno provveduto al loro sequestro amministrativo. Da ulteriori approfondimenti effettuati è emerso inoltre che due dei veicoli in vendita erano stati manomessi. (segue) (Com)