Difesa: Guerini su 98mo anniversario Aeronautica, dimostrato "competenza e spirito di servizio"

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha inviato un messaggio di auguri in occasione del 98mo anniversario della costituzione dell'Aeronautica Militare, che ricorre oggi. "Giungano a tutti voi, in Italia e all’estero, i miei più sinceri auguri, ai quali si uniscono quelli del governo e degli italiani, grati per l’eccezionale prova di competenza, spirito di servizio e umanità che continuate a mostrare anche in questo perdurante momento di difficoltà per l’Italia e il mondo intero", afferma il ministro Guerini in un messaggio nel quale invita tutti a celebrare "degnamente" questa data martedì 30 "nella prestigiosa sede di Palazzo Aeronautica, che proprio quest’anno festeggia i 90 anni dalla sua inaugurazione, insieme al giuramento dei giovanissimi Allievi Ufficiali del Corso dell’Accademia Borea VI. "Oggi (...) celebriamo questo 98mo anniversario con uno sguardo rivolto al passato ed uno al futuro, per continuare a dare concretezza, grazie al vostro lavoro, a quel patrimonio di ideali e di valori di chi ha reso grande la storia dell’Aeronautica, anche a costo della propria vita, i nostri caduti, ai quali esprimiamo la nostra gratitudine e il nostro pensiero commosso", ha aggiunto il ministro. (segue) (Res)