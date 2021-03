Roma 2021: Fassina (Leu), programma e coalizione prima, poi primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al ritmo dettato dal Pd, è ripartita la discussione sulle primarie per il candidato sindaco di Roma". Lo dichiara Stefano Fassina deputato Leu promotore di Roma Ventuno. "Nel contesto romano, privo di una sede di coalizione per la definizione delle alleanze politiche e di linee di programma condivise - aggiunge - le invocate primarie sarebbero un rito totalmente astratto e autoreferenziale, più finalizzato a risolvere conflitti interni al Pd che a coinvolgere segmenti sociali e civici della città fuori dal recinto sempre più angusto dei partiti. Sono energie decisive per allargare il consenso e rinnovare e riqualificare la classe dirigente capitolina, ma sono sempre più sfiduciate dall’attenzione strumentale e burocratica ricevuta. È urgente condividere nella coalizione le modalità di relazione con il M5s e le linee programmatiche. È urgente avviare un percorso partecipato. Soltanto così si possono fare primarie utili. Altrimenti, la consultazione diventa un episodio di X-Factor. Come a novembre scorso, riproponiamo ancora una volta, quale nostro contributo, pochissimi punti per un programma di svolta per Roma. Oltre che sul sito di RomaVentuno, li ri-inviamo a tutti i gruppi politici e le associazioni dell’Alleanza per Roma. Caro Pd, è ora di riaprire il Tavolo di confronto che hai chiuso a Dicembre scorso. Incontriamoci subito dopo Pasqua, per arrivare ad una proposta politica e elettorale adeguata per Roma. Abbiamo già perso troppo tempo". (Com)