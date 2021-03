Trasporto aereo: Russia ed Emirati siglano accordo per liberalizzazione voli charter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Russia ed Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto un accordo per la liberalizzazione dei voli charter tra i due Paesi. Lo riferiscono fonti citate dall'agenzia di stampa "Tass", secondo cui l'Agenzia federale per il trasporto aereo della Russia (Rosaviatsija) ha permesso alle compagnie aeree emiratine di operare tutti i voli richiesti e a loro volta le autorità aeronautiche di Abu Dhabi hanno confermato i loro permessi alle compagnie aeree russe. Il vettore "low cost" russo Pobeda, che ha avvertito i passeggeri di possibili cambiamenti nell'orario dei voli per gli Emirati, ha dichiarato a "Tass" di aver ricevuto il permesso di volare sul volo Mosca-Dubai oggi, 28 marzo. Alla fine della scorsa settimana il Centro di crisi anti-Covid russo ha dato il via a voli più regolari da e per gli Emirati Arabi Uniti, consentendo un volo a settimana da ciascuna regione russa. (Rum)