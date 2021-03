Russia: Putin, immunità di gregge possibile entro la fine dell'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia potrebbe essere in grado di iniziare a revocare le restrizioni contro il Covid-19 una volta raggiunta l'immunità di gregge, cosa che potrebbe accadere entro la fine dell'estate se le vaccinazioni continueranno al ritmo attuale. Lo ha dichiarato oggi il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista all'emittente "Rossiya 1". "(L'allentamento delle restrizioni) avverrà - e su questo dobbiamo ascoltare gli esperti - dopo che avremo raggiunto l'immunità di gregge. Per ottenere questo, abbiamo bisogno che il 70 per cento degli adulti venga vaccinato. Se le vaccinazioni proseguiranno al ritmo attuale, otterremo questo risultato in estate, entro la fine dell'estate", ha detto Putin. Per quanto riguarda l'efficacia del vaccino Sputnik V, il capo del Cremlino ha poi aggiunto che finora non sono stati registrati effetti collaterali gravi. "So per certo che le persone con gravi condizioni mediche stanno ricevendo i vaccini e si sentono bene. In ogni caso, non sono a conoscenza di alcun effetto collaterale grave da nessuno dei tre vaccini che abbiamo registrato", ha detto Putin, sottolineando che tutti e tre i vaccini sono "efficaci, affidabili e sicuri. Sono più o meno tutti uguali in termini di qualità", ha aggiunto il presidente russo. La Russia ha finora sviluppato registrato tre vaccini: Sputnik V, EpiVacCorona e CoviVac. (Rum)