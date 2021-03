Trasporto aereo: unità svizzera di Lufthansa potrebbe annunciare ulteriori tagli ai posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità svizzera di Deutsche Lufthansa potrebbe annunciare ulteriori tagli di posti di lavoro nel secondo trimestre dell'anno a causa del perdurare degli effetti della pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Lufthansa, Dieter Vranckx, in un'intervista al quotidiano svizzero "SonntagsBlick". "Delle mille posizioni annunciate, abbiamo completato 500 dei tagli di posti di lavoro fino alla fine del 2020", ha detto. “Quante posizioni aggiuntive dovremo potenzialmente tagliare è qualcosa a cui potrò rispondere solo nel secondo trimestre. Siamo nel bel mezzo delle valutazioni", ha aggiunto Vranckx, che prevede che l'attività estiva raggiungerà il 65 per cento dei livelli pre-Covid-19. La compagnia aerea prevede di provare i pass per test digitali e vaccinazioni - tra cui il cosiddetto Travel Pass Iata e il Green Pass dell'Unione europea - sulla rotta Zurigo-Londra a partire da aprile, ma spera di garantire che anche chi non è vaccinato possa continuare a volare. Lo scorso ottobre il governo della Svizzera ha annunciato mille tagli di posti di lavoro entro i prossimi due anni. L'azienda conta attualmente circa 9 mila dipendenti. (Geb)