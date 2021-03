Libia: controllo amministrativo apre indagine su Cv ministri Dabaiba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità di controllo amministrativo libico ha chiesto al primo ministro del governo di unità nazionale, Abdul Hamid Al-Dabaiba, di presentare i curriculum dei suoi ministri. La richiesta è arrivata dopo la notizia di alcuni ministri che avrebbero inserito diplomi mai conseguiti prima di assumere il loro incarico. L'Autorità di controllo amministrativo in Libia, secondo quanto riportano oggi i media locali, ha aperto un'indagine su una serie di membri del nuovo governo e sui diplomi universitari e titoli accademici dichiarati. Ha chiesto al governo di ottenere i loro curriculum per la revisione e la verifica. Ciò è avvenuto dopo che i media locali hanno pubblicato rapporti secondo cui alcuni membri del nuovo governo avrebbero presentato curriculum non rispondenti alla realtà o con qualifiche accademiche errate al fine di ottenere posizioni di leadership nel paese.(Res)