Covid: Coldiretti, +20 per cento spesa in week-end per lockdown Pasqua (4)

- A essere colpito è in realtà l’intero settore della ristorazione con un effetto a valanga che - sottolinea la Coldiretti - ha travolto interi settori dell’agroalimentare made in Italy con vino e cibi invenduti. Si calcola che 300 milioni di chili di carne bovina, 250 milioni di chili di pesce e frutti di mare e circa 200 milioni di bottiglie di vino non siano mai arrivati nel 2020 sulle tavole dei locali con decine di migliaia di agricoltori, allevatori, pescatori, viticoltori e casari che soffrono insieme ai ristoratori. L’aumento della spesa alimentare delle famiglie infatti non compensa la pesante perdita subita dalle aperture a singhiozzo della ristorazione e dal crollo del turismo che hanno causato nel solo 2020 – conclude la Coldiretti - una perdita complessiva di fatturato di 11,5 miliardi per le mancate vendite di cibo e bevande. (Com)