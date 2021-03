Mozambico: assalto all'hotel di Palma, il Sudafrica valuta invio di forze speciali per liberare gli ostaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito da fonti della sicurezza citate dal "Daily Maverick", la situazione è precipitata quando gli ostaggi, temendo per le loro vite, hanno deciso di scappare a bordo di un convoglio che è finito in un'imboscata fuori dai cancelli dell'hotel: solo sette veicoli sono riusciti a fuggire e un totale di sette ostaggi sono stati uccisi mentre molti altri sono rimasti feriti. La maggior parte dei sopravvissuti è riuscita a raggiungere la spiaggia dove ieri gli elicotteri della società di sicurezza privata sudafricana Dyck Advisory Group (Dag) - che collabora con le autorità di Maputo ne contrasto agli insorti a Cabo Delgado - li hanno prelevati e portati in salvo nella vicina città di Pemba, da dove sono stati in seguito rimpatriati. Secondo le stesse fonti, le forze mozambicane e la società Dag erano riuscite a tenere a bada gli assalitori con il fuoco dei tre elicotteri da combattimento Dag leggeri fino al pomeriggio di venerdì, tuttavia in seguito gli elicotteri sono stati costretti a ritirarsi poiché avevano finito il carburante. Inoltre, mentre i tre elicotteri leggeri del Dag stavano mitragliando gli insorti nel tentativo di salvare gli ostaggi, gli elicotteri russi dell'aviazione del Mozambico pilotati da militari ucraini si sono ritirati dai combattimenti dopo che uno di loro è stato colpito - sebbene non disabilitato - da colpi di arma da fuoco. (segue) (Res)