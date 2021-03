© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuvolosità bassa e a tratti compatta al mattino sulla pianura, poco nuvoloso per velature sulle Alpi. Nel pomeriggio nuvolosità irregolare con tendenza ad ulteriore miglioramento in serata. Possibili precipitazioni sotto forma i brevi piovaschi al mattino sul bresciano, altrove generalmente assenti. Minime in calo, massime in aumento. Valori minimi in pianura tra 6-9 °C, massimi tra 16-19 °C. (Rem)