Terremoto: Ingv, scossa magnitudo 2.8 in Mar Adriatico centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 2.8 è avvenuto alle 9.33 nella zona del Mar Adriatico centrale. La scossa è stata registrata a 28 chilometri di profondità, latitudine 42.7, longitudine 16.19. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv-Roma. Ieri nel primo pomeriggio altre due scosse di terremoto nella stessa zona, in mare aperto, rispettivamente di magnitudo 5.6 e 4.1 che sono state avvertite in Abruzzo, Molise e Puglia, in particolare nelle località della costa. Quella di questa mattina potrebbe essere una replica, cioè "scosse del tutto naturali per una magnitudo 5.6", come spiegava ieri Carlo Doglioni, presidente dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). (Rin)