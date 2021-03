Libia: Dabaiba ordina l'erogazione degli assegni familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale libico ha ordinato al ministero delle Finanze di prendere misure urgenti per erogare gli assegni familiari a moglie e figli, a partire dal 1 ° gennaio 2021, in coordinamento con il Governatore della Banca Centrale della Libia e il ministro degli Affari sociali. La dichiarazione della corrispondenza indirizzata dal capo del governo al ministero delle Finanze affermava che "in attuazione della legge n. (27) del 2013 relativa a un sussidio per moglie e figli, e nel tentativo di innalzare lo standard di vita per la famiglia libica, si chiede di avviare procedure urgenti per l'erogazione del contributo stipulato a partire dal 1/1/2021 senza interruzione, in coordinamento con il Governatore della Banca Centrale e il Ministro degli Affari Sociali". Il portavoce del governo di unità nazionale, Mohamed Hammouda, ha confermato che l'assegno per moglie e figli "è stato incluso nel bilancio generale dello Stato" per l'anno 2021, indicando che il governo ha inviato il bilancio alla Camera dei rappresentanti per l'approvazione. (Res)