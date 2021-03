Sanità: Castelli, in legge Bilancio 1 milione di euro l'anno per ricerca su endometriosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è la Giornata mondiale per la sensibilizzazione all’endometriosi. "Qualche mese fa, in fase di predisposizione della legge di Bilancio, di questa malattia me ne ha parlato Pierpaolo Sileri, chiedendomi di lavorare alla creazione di un Fondo che supportasse lo studio, la ricerca e la valutazione dell'incidenza sulle donne. Lo abbiamo fatto insieme e siamo riusciti a stanziare un milione di euro all’anno fino al 2023", lo scrive su Facebook la viceministra all'Economia, Laura Castelli, esponente Cinque stelle. "Con queste risorse, potremo conoscere meglio una malattia, che può diventare fortemente invalidante e causare gravi problemi, di cui soffrono oltre 3 milioni di donne in Italia. Una cifra probabilmente sottostimata, a causa della scarsa conoscenza. Anche per questo è importante parlarne oggi. Grazie al Fondo che abbiamo creato, partirà un progetto di ricerca fondamentale per avviare un corretto percorso di cura, favorirne la prevenzione e per agevolare diagnosi precoci. Investire in ricerca - conclude Castelli - vuol dire lavorare per migliorare le condizioni di vita e favorire il benessere del paziente". (Rin)