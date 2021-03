Myanmar: oltre cento morti in scontri per Giornata nazionale forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito ad oltre cento morti il bilancio degli scontri registrati in Myanmar sabato, giornata più sanguinosa dall'inizio delle proteste contro il colpo di stato militare del 1 febbraio. Lo riferisce il media indipendente birmano "Irrawaddy" riportando, a tutta domenica mattina, la cifra di 102 vittime, tra cui almeno quattro di età compresa tra i cinque e i 15 anni. Il bilancio totale delle tensioni, raggiunge sin qui quota 429 morti. Gli scontri di sabato, registrati in almeno dieci dei 14 stati del Myanmar, hanno segnato le cerimonie indette dalle autorità per la "Giornata nazionale delle forze armate", evento che commemora l'avvio della controffensiva militare birmana contro l'esercito giapponese nel 1945. Nel contempo, le opposizioni hanno indetto la "Giornata contro la dittatura militare", sfidando l'avvertimento a non occupare le strade, ribadito attraverso la Myanmar Radio and Television. la situazione più critica, prosegue il media, si è registrata nella cittadina di Dala, lungo il fiume Yangoon, nella quale la polizia avrebbe colpito a morte otto persone coinvolte in una manifestazione nella quale chiedevano il rilascio di due donne arrestate venerdì mattina. (Inn)