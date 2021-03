© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedo le palme oggi e non posso non unire il mio, il nostro grido di dolore per le vittime innocenti della sanguinosa repressione in Myanmar. Si fermino i generali. Basta sangue". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. (Rin)