- In zona Prenestino i poliziotti del VII distretto San Giovanni hanno messo fine ad una fiorente attività di spaccio da parte di un giovane 22enne che utilizzava la sua abitazione come base. Qui, dopo aver monitorato uno strano andirivieni, gli investigatori hanno proceduto ad un controllo scovando 241,25 grammi di hashish più 1.820 euro in contanti. (segue) (Rer)