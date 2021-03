© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del XIII Distretto di Pubblica sicurezza Aurelio transitando in via Boccea angolo via Nazareth hanno arrestato una giovane ragazza, già conosciuta alle forze dell'ordine, per reati legati allo spaccio. La stessa, dopo essersi resa conto dell'arrivo dei poliziotti ha tentato di disfarsi di 51,10 grammi di hashish. Altri 0,36 grammi sono stati trovati nel marsupio della 22enne. (segue) (Rer)