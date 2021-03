© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Jacopo della Quercia, gli agenti del V Distretto Prenestino durante il normale servizio di controllo del territorio volto alla repressione dei reati in genere, hanno fermato un giovane 34enne con 10 involucri di hashish per un peso complessivo di 12,1 grammi; 20 involucri di cocaina per un peso complessivo di 4,2 grammi più 340 euro in contanti. (segue) (Rer)