Roma: 10 persone arrestate per spaccio, sequestrati oltre 4 mila euro in contanti (7)

- In maniera itinerante invece, a bordo della sua auto, vendeva droga in zona Celio. L'uomo, S.S., è stato fermato in via Rober Musil dopo essere stato pedinato per un po' dagli agenti del commissariato. Questi ultimi hanno rinvenuto 20 involucri di cocaina per un peso complessivo di 14 grammi e 300 euro in contanti. Sempre gli agenti del commissariato Celio hanno dato esecuzione ad un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione emesso da tribunale di Roma a carico di F.Y. gambiano 24enne. (segue) (Rer)